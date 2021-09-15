У Ефремова в колонии обострилась астма

Актер Михаил Ефремов рассказал в суде, что в колонии у него обострилась астма. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ефремов вышел на видеосвязь с Мосгорсудом из колонии в Белгородской области. 15 сентября суд рассматривает его кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП в центре Москвы.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевших в деле Михаила Ефремова, считает, что у суда нет оснований для уменьшения срока, о чем просит сторона защиты.