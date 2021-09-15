Бритни Спирс удалила свой Instagram после объявления о помолвке

Американская поп-певица Бритни Спирс удалила свой Instagram вечером 14 сентября, сообщает CNN.

По данным источника телеканала, артистка давно хотела уйти из соцсети и «это было ее решение».

За несколько дней до этого Спирс и ее молодой человек, модель Сэм Асгари, объявили о помолвке.

Магазин ювелирных украшений Forever Diamonds New York опубликовал фото помолвочного кольца и поздравил пару. Сообщается, что жених сам продумал дизайн украшения. На внутренней стороне платинового кольца выгравирована надпись Lioness («Львица») — прозвище, которым Асгари называет невесту.

Спирс и Асгари вместе уже пять лет. Они познакомились в октябре 2016 года на съемках видеоклипа певицы «Slumber Party».

Ранее отец Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над ней. В заявлении Джейми, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что его дочь «имеет право на то, чтобы суд всерьез рассмотрел вопрос необходимости сохранения опекунства», так как «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть».