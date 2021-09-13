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Кремль хочет вернуть в Россию скифское золото

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Peter Dejong/AP

Кремль хочет видеть возвращение домой коллекции скифского золота из музеев Крыма, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, за ситуацией следят юристы, которые работают с российским Министерством культуры. «Вопрос очень сложный, мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой наших экспонатов», — уточнил Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за процессом «по скифскому золоту».

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вопрос не находится под контролем администрации президента.

7 лет назад коллекцию вывезли на выставку в Амстердам, а после выхода Крыма из состава Украины и присоединения региона к России не вернули.

Ранее апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей. Заседание запланировано провести 26 октября.

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов уже заявил, что единственным правильным решением по делу о скифском золоте будет его возвращение в фонды музеев республики.

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