Бен Аффлек толкнул фаната в грудь в аэропорту Венеции

Американский актер Бен Аффлек оттолкнул фаната, который пытался сфотографироваться с Дженнифер Лопес в Венеции, пишет издание SGE.

На прошлой неделе актер вместо со своей возлюбленной посетили Венецианский кинофестиваль. Там прошла премьера «Последней дуэли» — нового фильма британского режиссера и продюсера Ридли Скотта. В картине сыграли Бен Аффлек, Мэтт Деймон и Адам Драйвер. Премьера ознаменовала собой первую красную ковровую дорожку Лопес и Аффлека за более чем 15 лет.

Позже пара отправилась в аэропорт — именно там их настиг фанат и попытался сделать селфи со знаменитостями. Аффлеку это не понравилось -— он положил руку мужчине на грудь и оттолкнул его. В мини-конфликт моментально вмешалась охрана актера и установила дистанцию между мужчинами.

Ранее Бен Аффлек снялся в рекламном ролике с матерью Дженнифер Лопес.