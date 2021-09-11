Актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу в Лас-Вегасе

Голливудская актриса Кейт Бекинсейл была доставлена в больницу в Лас-Вегасе из-за травмы спины, пишет TMZ со ссылкой на источники.

Как сообщается, 48-летняя артистка находится в городе неделю. Она принимает участие в съемках фильма «Дочь заключенного».

По данным источников, Бекинсейл находится в отделении неотложной помощи под наблюдением врачей.

Других подробностей о состоянии звезды и ее травме не приводится.

Актриса и ее представители никак не прокомментировали информацию СМИ.

Ранее Бекинсейл попала в больницу в январе 2019 года. Тогда у актрисы лопнула киста яичника и ее срочно госпитализировали. Из-за сильных болей ей давали морфин.

Бекинсейл известна по ролям в таких кинолентах, как «Перл Харбор», «Другой мир» и «Ван Хельсинг».