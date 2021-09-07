Умер звезда сериалов «Прослушка» и «Подпольная империя» Майкл Кеннет Уильямс

Американский актер Майкл Кеннет Уильямс, который известен по ролям в сериалах «Подпольная империя» и «Прослушка», был обнаружен мертвым в своем пентхаусе в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Артист ушел из жизни в возрасте 54 лет.

По данным источника, тело Уильямса нашел его племянник в гостиной. На кухонном столе также было обнаружено вещество, похожее на героин.

Информацию о смерти актера изданию Deadline подтвердили представителем его семьи.

Уильямс был четыре раза номинирован на премию «Эмми». Он также получил номинацию на эту премию, церемония вручения которой пройдет 19 сентября, за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта».

В сериале «Прослушка», который шел с 2002 по 2008 год, актер исполнил роль бандита Омара Литтла, грабившего наркодиллеров. Также он сыграл афроамериканского гангстера Альберта «Мелока» Уайта в сериале «Подпольная империя».