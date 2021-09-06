Режиссер новой «Дюны» рассказал, какую часть книги не смог включить в фильм

Предстоящая экранизация режиссера Дени Вильнева «Дюна» включает в себя всевозможные образы из научно-фантастического романа Фрэнка Герберта 1965 года, но создатель фильма не смог включить в окончательную версию своего фильма балисет. Об этом он рассказал в интервью SlashFilm.

«Есть одна вещь, о которой мне неприятно говорить. Это балисет Гурни Хэллека. Я снял это <...> Джош [Бролин] был великолепен, но по нескольким причинам я не смог включить это в первую часть», — рассказал режиссер.

На «многострунном» музыкальном инструменте, по задумке автора, играл Гурни Халлек — мастера меча из дома Атридесов. В фильме Дэвида Линча 1984 года этого персонажа актер Патрик Стюарт.

Возможно, самая ожидаемая премьера этого года — «Дюна» канадца Дени Вильнева должна выйти в прокат 16 сентября. Эта история о борьбе могущественных кланов за обладание ценнейшим ресурсом Вселенной — так называемой Пряностью. Ее вырабатывают грозные гигантские черви на песчаной планете Арракис, известной как Дюна из-за жесткого климата.

По сюжету император Вселенной отдает Дюну под контроль герцогу Лето Атрейдесу. Его семье придется противостоять кровным врагам Харконненам, которым ранее принадлежала монополия на добычу ценного ресурса. Центральным персонажем фильма является сын Атрейдеса – Пол, который становится духовным лидером местного населения. Во главе их войска он планирует не только вернуть свой дом, но и трансформировать пустынную планету в цветущий сад.

Роли в «Дюне» исполнили Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Оскар Айзек (Лето Атрейдес), Ребекка Фергюсон (леди Джессика), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Хавьер Бардем (Стилгар), Зендея (Чани), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Шарлотта Рэмплинг (Хелен Мохиям) и другие.