Актрису Анастасию Макееву госпитализировали

Российскую актрису Анастасию Макееву экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщил ее муж Роман Мальков в своем Instagram.

По его словам, Макееву увезли в больницу на машине скорой помощи, сейчас актриса находится под капельницей.

«Что дальше, неизвестно. Только молиться за нее. Настя уже была в коме и ее чудом спасли», — написал он.

Причину состояния артистки Мальков не уточнил.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовал видео, как певица MaкSим (настоящее имя Марина Абросимова, в девичестве Максимова) с трудом передвигается после недавнего выхода из комы.

По данным канала, сейчас она находится дома. Ее вес после болезни составляет чуть больше 30 килограммов, поэтому привычные вещи могут даваться ей с трудом. В восстановлении ей помогает врач-куратор Денис Павлов.

Представители певицы заявили, что ей пока приходится воздерживаться от физической нагрузки и нельзя петь. Сколько займет у певицы восстановление, предсказать пока невозможно, отметили они.