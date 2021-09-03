В Китае начали борьбу с «сисси-боями»

Глава КНР Си Цзиньпин в рамках политики «омоложения нации» призвал органы, ответственные за контроль СМИ, заняться активным продвижением традиционных ценностей и убрать из эфира женственных мужчин — «сисси-боев». Об этом сообщает Associated Press.

Национальное управление по телевизионному и радиовещанию в связи с этим издало директиву из восьми пунктов для государственного телевидения. Согласно документу, на телепрограммах «должен быть положен конец продвижению вульгарных интернет-знаменитостей», и, вместо этого необходимо «решительно поддерживать великолепную традиционную китайскую культуру, революционную культуру, развитую социалистическую культуру».

Женственные мужчины были названы в документе термином «ньянь пао», что можно перевести как «девчачьи пушки».

По информации издания, подобное регулирование связано с продвижением образа «сильного Китая», а также из-за опасений западного, в частности, корейского и японского культурного влияния.

Ранее сообщалось, что в Китае активизировали борьбу с фанатской культурой, запретив рейтинги популярности поп-звезд.