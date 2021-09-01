Отец Бритни Спирс требует у нее $2 млн отступных

Джейми, отец Бритни Спирс, требует у исполнительницы $2 миллиона в качестве отступных за отказ от опекунства над ней. Об этом сообщает TMZ.

В публикации утверждается, что эту сумму Джейми планирует потратить на судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, которая ранее сотрудничала с исполнительницей.

«Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Джейми не имеет права удерживать свою дочь в заложниках, ставя условия для отказа от опекунства», — рассказал адвокат Бритни Мэттью Розенгарт.

Он добавил, что Джейми должен отказаться от опекунства «прямо сейчас», без требований прежде, чем его отстранят. По мнению Розенгарта «это было бы правильным и достойным поступком».

Ранее отец Бритни Спирс подал в Верховный суд Лос-Анджелеса ответ на ходатайство дочери, которая просила приостановить опекунство над ней.

По словам адвоката Спирса, единственной причиной этого решения стало желание завершить «публичную битву с дочерью». Он отметил, что «нет никаких неотложных обстоятельств, оправдывающих немедленное снятие мистера Спирса с должности».

Также юрист добавил, что вместо отца опекой над Спирс может заняться другой человек.