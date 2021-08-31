РЕН: комик Идрак Мирзализаде уехал в Турцию до признания его «нежелательным» в России

Стендап-комик Идрак Мирзализаде, отбывавший арест из-за шутки про «любовь русских к фекалиям», находится в Турции, передает РЕН.

По данным источника телеканала, комик сначала уехал в Белоруссию, а 29 августа вылетел из Минска в Турцию, где находится до сих пор.

30 августа МВД России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России Идрака Мирзализаде. В министерстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В ведомстве считают, что его присутствие в России угрожает правам и интересам других граждан.

В начале августа суд назначил Мирзализаде 10 суток ареста по статье о возбуждении ненависти. Поводом для разбирательства стало видео выступления комика на шоу «Разгоны», в котом он пошутил об испачканном фекалиями матрасе в квартире русских квартиросъемщиков.