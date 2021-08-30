Актер Олег Гусейнов умер от коронавируса

68-летний актер Олег Гусейнов скончался в Абхазии от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на родственника умершего.

«Поехал туда на отдых и там подхватил эту проклятую болезнь», — сказал он.

Он добавил, что место и время похорон Гусейнова пока неизвестны.

Олег Гусейнов окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет и Государственный институт театрального искусства в Москве. Он почти 30 лет проработал в Русском драматическом театре им. М. Горького в Нальчике. Среди главных киноролей актера — картины «По Таганке ходят танки», «Казино», «Дорога на край жизни», «По небу босиком», «Глубокие реки» и другие.

«Также в августе, почти тридцать лет назад, Олег вместе с первыми кабардинскими добровольцами поехал на помощь Абхазии, подвергшейся нападению грузинских вооруженных формирований. Он является кавалером боевого абхазского ордена Леона. И очень символично, что его земной путь прервался на земле Апсны», – цитирует агентство писателя Игоря Терехова, близко дружившего с актером.

Гусейнов также работал журналистом в газетах «Северный Кавказ», «Юга» и других.