Неизвестный напал на звезду сериала «Деффчонки»

Российская актриса Полина Максимова, известная по сериалу «Деффчонки», сообщила в своем Instagram, что на нее пытался напасть незнакомый мужчина.

По ее словам, это случилось около дома артистки накануне вечером.

Как рассказала артистка, в результате все обошлось, но она испытала страх.

«Мне сейчас очень страшно было, за мной на улице погнался человек… Это очень страшно. Девочки, я вас всех очень прошу: не ходите поздно вечером», — обратилась она к своим подписчикам.

Других подробностей Максимова не привела.

Ранее стало известно, что актрису театра и кино Веронику Эйдлин избил неизвестный. Инцидент произошел на территории элитного поселка Назарьево Одинцовского городского округа Московской области.

Впоследствии артистка была доставлена в медучреждение с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. При этом на лице Эйдлин зафиксировали ссадины и гематому.

До этого также сообщалось, что актера Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы. Артист получил травму головного мозга.