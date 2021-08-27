Ивлеева и Милохин появились в новом клипе Джарахова

Состоялась премьера клипа Эльдара Джарахова на песню «Радоваться мелочам». В эпизодах видео, помимо самого исполнителя, появились другие популярные блогеры — Анастасия Ивлеева, Даня Милохин и Юля Гаврилова. В основу ролика легли кадры из фильма «Блогеры и дороги», премьера которого состоялась в июне этого года. Герои клипа веселятся на балконе старенькой хрущевки, поют песни под гитару где-то в лесу и катаются на воздушном шаре.

«Я нахожусь здесь — и я чувствую сейчас. Я счастлив, ведь могу радоваться мелочам», — поет Джарахов. Всего за пару часов видео набрало на YouTube более 40 тыс. просмотров и 7 тыс. лайков.

Ранее этим летом Джарахов выпустил клип на «вирусную» песню «Я в моменте», записанную при участии рэпера Маркула. Вскоре блогер пообещал удалить трек со всех площадок, но вместо этого представил «Я в моменте 2».