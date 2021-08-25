NFT-рисунок камня продали за $1,3 млн — в начале августа он стоил в 270 раз меньше

Неизвестный покупатель приобрел NFT-токен с изображением коричневого камня за $1,3 млн. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте криптопроекта EtherRock.

Виртуальный рисунок входит в коллекцию из 100 картинок, которые отличаются друг от друга лишь цветом. При этом сам дизайн камня был позаимствован авторами из EtherRock у сайта с бесплатным контентом.

Продавцом NFT-токена выступил британский криптоинвестор Том Осман, который приобрел его в начале августа за $4,8 тыс. Это вложение он назвал лучшим в жизни.

Подробнее об NFT и криптоискусстве читайте в материале «Газеты.Ru».