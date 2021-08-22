Первый с начала пандемии крупный концерт в Нью-Йорке остановлен из-за ливня, сообщает телеканал CBS New York.

Концерт We Love NYC: The Homecoming Concert стал первым крупным музыкальным мероприятием с начала пандемии коронавируса, однако его проведению в Центральном парке Нью-Йорка помешал ливень, вызванный ураганом Генри.

«В связи с приближающимися суровыми погодными условиями всем участникам мероприятия необходимо спокойно направиться к ближайшим выходам и проследовать в районы за пределами парка», — заявили в департаменте полиции Нью-Йорка.

В субботу, 21 августа, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим ЧС на фоне приближающегося урагана «Генри». Власти штата и города Нью-Йорк предупреждают о возможных перебоях в электроснабжении.

Ранее стало известно, что Koktebel Jazz Party в Крыму пройдет в «коронавирусном» формате.