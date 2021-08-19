«Отказываюсь осуждать»: Вим Вендерс вступился за Джонни Деппа

Немецкий режиссер Вим Вендерс вступился за актера Джонни Деппа, которого решили наградить на фестивалях в Карловых Варах и в Сан-Себастьяне за выдающийся вклад в киноискусство.

После этого на Деппа и организаторов фестивалей обрушились критики, которые напомнили, что экс-супруга артиста Эмбер Херд обвиняла его в домашнем насилии. «Когда против кого-то выдвигают обвинения, иногда очень трудно доказать обратное. Иногда вина несомненна, как в случае с мистером Вайнштейном. В случаях, когда могут возникнуть сомнения, думаю, люди свободны вручать призы за то, чего достиг Депп как артист», — цитирует Вендерса Screen Daily.

Вендерс отметил, что не может судить Деппа за его образ жизни, пока его не убедят в том, что он сделал что-то из ряда вон выходящее. «Мы находимся в состоянии переворота. Норм никто не знает, интернет и социальные сети многое фальсифицируют. Пока мы как общество не договоримся о нормах и принципах, я отказываюсь осуждать кого бы то ни было», — отрезал режиссер «Неба над Берлином».

В 2020 году Джонни Депп проиграл дело о клевете против английского таблоида The Sun, написавшего, что актер якобы избивает свою супругу.

Ранее Джонни Депп пожаловался на бойкот от Голливуда.