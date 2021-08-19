Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя

Комик Колин Джост подтвердил, что его супруга, актриса Скарлетт Йоханссон, стала матерью во второй раз.

Новостью он поделился в Instagram, раскрыв необычное имя сына. «Окей, окей, у нас родился ребенок. Его зовут Космо. Мы его очень любим», — написал он, попросив за дальнейшими вопросами обращаться к его коллеге по передаче Saturday Night Live Майклу Че, назвав его своим агентом.

Че, в свою очередь, пошутил над теми, кто интересуется жизнью звезд. «Одно дело сходить с ума по незнакомым взрослым. Но ребенок? Океаны вымирают, а вы пишете о чужих детях? Что с вами?» — написал он в Instagram, добавив в свой профиль слова «агент Космо».

Представитель Йоханссон Марсель Паризо в беседе с People подтвердил рождение малыша.

У Йоханссон есть шестилетняя дочь Роуз от второго брака с журналистом Роменом Дориаком. Замуж за 39-летнего комика и сценариста шоу Saturday Night Live Колина Жоста она вышла в октябре 2020 года. Ранее Джост подтвердил беременность жены.