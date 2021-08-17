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Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

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Mario Anzuoni/Reuters

Американской актрисе Скарлетт Йоханссон досталась роль в новом фильме режиссера Уэса Андерсона, которого в настоящее время снимается в Испании, пишет The Hollywood Reporter.

Как сообщает издание, помимо звезды фильмов Marvel, в ленте сыграют Билл Мюрреей, Том Хэнкс, Марго Робби, Тильда Суинтон, Эдриен Броди, Джейсон Шварцман и Руперт Френд. Какую роль исполнит Йоханссон, не уточняется.

Ожидается, что Андерсон завершит съемки в конце сентября.

Ранее Йоханссон работала над анимационной картиной Андерсона. Она озвучила персонажа в мультфильме «Остров собак», вышедшем в 2018 году.

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