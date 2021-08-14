Отец и бабушка певицы Жасмин умерли от коронавируса

Бабушка певицы Жасмин, 90-летняя Сара, и отец артистки, известный в Дагестане балетмейстер Лев Манахимов, умерли от COVID-19. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на представителя Жасмин.

«Из Дербента его привезли в Москву уже с большим поражением легких. Врачи боролись за него, и мы верили в лучшее до последнего, но увы», — сказал он.

До этого певица сообщила в своем Instagram о смерти бабушки.

«Сколько бы лет ни было родному человеку, все равно невозможно до конца подготовить себя к мысли, что однажды его не станет… Но это случилось. До последнего дня бабушка в свои 90 лет была в ясном уме и до последнего сохраняла свое особенное чувство юмора… Если бы не ковид, она, как мы в семье думаем, прожила бы еще до 100 лет» — написала артистка.

Ранее сообщалось, что Россия третий день подряд обновляет рекорд по числу смертей от COVID-19.