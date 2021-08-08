Умерла старейшая белорусская писательница Елена Василевич

В Белоруссии умерла писательница Елена Василевич. Об этом сообщается в Facebook Союза белорусских писателей.

Автор ушла из жизни в возрасте 98 лет.

«Сегодня утром скончалась наша старейшая писательница Алена Симонауна Васильевич», — говорится в посте.

Василевич родилась в 1922 году в семье лесного объездчика под Слуцком. В 1941 году она окончила литературный факультет Рогачевского учительского института.

Во время Великой Отечественной войны была библиотекарем в госпитале, писарем строевой части, начальником библиотеки. После войны окончила филологический факультет БГУ.

Она также работала литературным консультантом в Курском областном издательстве, занимала в том числе должность заведующей отделом культуры журнала «Работница и крестьянка».

Елена Василевич писала рассказы и тетралогии. Она была лауреатом Государственной премии БССР, обладала званием «Заслуженный работник культуры Беларуси».

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