Китайскую суперзвезду арестовали по подозрению в изнасиловании

Китайско-канадский рэпер Крис Ву арестован по подозрению в изнасиловании, сообщает «Би-Би-Си».

Пекинская полиция заявила, что расследование было сосредоточено на онлайн-утверждениях о том, что певец «несколько раз обманывала молодых женщин, заставляя их вступить в сексуальные отношения с ним».

Первое обвинение было предъявлено в начале июля, когда девушка заявила, что Ву напал на нее, когда она была пьяна.

Отмечается, что тех пор еще как минимум 24 женщины заявили о «ненадлежащем поведении» поп-звезды. Музыкант отверг все обвинения.

«Если бы были такие вещи — пожалуйста, расслабьтесь — я бы сам посадил себя в тюрьму!», — утверждал Ву в соцсетях, когда его начали обвинять в насилии.

Ранее стало известно, что Ву обвинили в совращении девочек-подростков. С обвинениями выступила 19-летняя бывшая фанатка артиста Ду Мейдзю, признавшаяся, что два года назад Крис Ву якобы заманил ее к себе домой на пробы, но после напоил и принудил к сексу. Адвокаты певца подали в суд на Ду Мейдзю за клевету.

Певец также потерял контракт с Porsche из-за обвинений в харрасменте.