В Кремле переадресовали в Минкульт вопрос об СК и «Современнике»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о ситуации со спектаклем в театре «Современник».

Постановку будет проверять Следственный комитет. «Я не знаю, о чем идет речь, честно скажу. Наверное, упустил я этот сюжет. Минкульт у нас занимается театрами, лучше к ним обращаться», — сказал Песков.

О том, что текст спектакля заподозрили в оскорблении ветеранов, Песков также не осведомлен.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. В центре спектакля оказываются потерянные молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну. Через несколько дней общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на оскорбление ветеранов, которое якобы содержится в монологе главной героини, роль которой исполняет Лия Ахеджакова.

Ахеджакова предположила, что проверка связана с недовольством некоторых лиц главным режиссером театра Виктором Рыжаковым.