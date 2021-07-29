Стендапера Мирзализаде вызвали в прокуратуру после шутки о русских

Стендап-комик Идрак Мирзализаде получил повестку о явке в прокуратуру, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что прокуратура заинтересовалась выступлениями артиста, в которых звучали шутки «националистического характера».

Пока в отношении комика административных дел не возбуждали.

Предположительно, поводом для беседы стало распространившееся в сети видео, в котором Идрак Мирзализаде шутит о «русских и фекалиях». После публикации этого ролика в адрес Мирзализаде поступили угрозы.

23 июня в центре Москвы на комика было совершено нападение. Двое неизвестных следили за юмористами — Мирзализаде и другим комиком, Кириллом Селегеем, а затем вступили в драку с ними около остановки. По словам Идрака, его ударили сзади, а затем потребовали извинений за шутку. Комик пожаловался, что у него осталась большая гематома.