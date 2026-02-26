Размер шрифта
Каждая вторая россиянка выходит из декрета раньше срока ради карьеры

Baza: более половины молодых мам возвращаются на работу через месяц после родов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Все больше россиянок возвращаются к работе задолго до окончания трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, одной из заметных тенденций стало возвращение молодых матерей к полной занятости уже через один–два месяца после родов. При этом женщины чаще выбирают офисный формат, а не удаленную или гибридную работу. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет при этом сохраняется — работодатель не вправе прекращать его выплату.

HR-эксперт Александра Королева отметила, что даже с учетом индексаций пособие для многих семей остается лишь дополнительной поддержкой и не может заменить полноценную заработную плату. По ее словам, за прошлый год около 55% женщин вышли на работу раньше установленного срока либо вовсе не оформляли декретный отпуск.

Эксперт указала, что одним из ключевых факторов является карьерный риск. В быстро меняющихся сферах, таких как IT, digital и продажи, длительный перерыв может привести к потере профессиональных позиций. Кроме того, по ее оценке, для многих современных матерей, особенно в крупных городах, важны самореализация и сохранение социальных связей.

Согласно информации канала, наиболее активно досрочно возвращаются к работе женщины в возрасте от 20 до 26 лет — из-за экономической необходимости и отсутствия устойчивого карьерного положения. Вторая группа — от 32 до 40 лет. Представительницы этой категории, как отмечается, стремятся сохранить профессиональный статус и экспертность, чтобы не утратить позиции на рынке труда.

Ранее эксперты отметили рост числа увольнений «в никуда» из-за усталости и выгорания сотрудников.

 
