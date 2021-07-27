Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник

Актер Юрий Огульник, прослуживший в московском театре МОСТ более 40 лет, умер от коронавирусной инфекции в возрасте 76 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театра Евгения Славутина.

«Юрия Огульника не стало. Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом», — сказал рассказал Славутин.

Он добавил, что информация о дате и месте прощания и похорон артиста будет озвучена позже.

Огульник родился 25 марта 1945 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1967 году по специальности «математика». В 1982 году поступил в студию Студенческого театра университета, а затем продолжил работу в театре МОСТ. Дебютировал в спектакле «Счастливый неудачник». Сыграл более 60 ролей, был задействован в спектаклях «Счастливый неудачник», «Книга судеб», «Как важно быть серьезным», «Сирано», «Непобедимая Армада» и других.

Ранее ушла из жизни актриса театра и кино Зинаида Пасютина. Артистка умерла на 75-м году жизни, причины ее смерти не уточняются.