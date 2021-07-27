Суд снова продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

Санкт-Петербургский городской суд еще раз продлил арест обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судов города.

Заключение под стражу продлено до 30 октября. Известно, что сторона обвинения единодушно просила суд продлить меру, а защита просила избрать домашний арест либо иную меру, не связанную с лишением свободы.

В конце июля исполняется уже год, как Кохал был избран арест, поэтому продлением меры пресечения сейчас будет заниматься городской суд Санкт-Петербурга.

Следственным комитетом было установлено, что Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге «не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу».

31 июля женщину задержали после того, как в квартире супругов были найдены фрагменты расчлененного тела Картрайта, упакованные в пять пакетов. Женщина заявляла, что решила избавиться от тела мужа после его смерти от передозировки наркотиков, инсценировав его исчезновение. Экспертиза не установила причину смерти рэпера, но наркотические вещества в останках были обнаружены.

До этого арест вдове Картрайта продлевали в апреле.