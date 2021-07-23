Российский актер Александр Домогаров рассказал, как едва не погиб на съемках фильма «Огнем и мечом», где он играл казацкого атамана Богуна, сообщает издание «СтарХит».

«Я играл казацкого атамана, дело было ночью на полигоне — кругом взрывы, пальба <...> После сражения раненых вывозили с поля в специальной люльке: всадник верхом вел на поводе еще двух лошадей, между которыми она как раз и располагалась. И вдруг этот повод отрывается — а я в этой люльке. Носили меня кони по всему полигону: не управляемые, в галопе, бились боками <...> страшно. Слава богу, остался жив», — рассказал Домогаров.

Актер назвал эту ситуацию одним из ярких примеров «внештатных ситуаций» на съемочной площадке.

Ранее блогер и певица Карина Кросс рассказала, как едва не погибла в ДТП.