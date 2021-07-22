Netflix показал трейлер анимационного приквела «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix 21 июля опубликовал трейлер анимационного сериала «Ведьмак: Кошмар волка» («The Witcher: Nightmare of the Wolf») — премьера состоится 23 августа.

Главным героем стал Весемир, который прежде был второстепенным персонажем. Он — старейший ведьмак из серии романов Анджея Сапковского, наставник Геральта из Ривии. Прежде о жизни Весемира подробно не рассказывалось — ни в книгах, ни в сериалах.

По сюжету, Весемир еще молод — задолго до основных событий столкнулся с угрозой, нависшей над Континентом, и стал участником войны между ведьмаками и чародеями.

«Кошмар Волка» также вводит несколько новых персонажей — например, Деглана, наставника Весемира, или Тетру, опытного война, который объединяется с Весемиром. Возможно, она была той «ведьмой», которую он изначально преследовал.

Также в фильме будет отражена тема «создания» ведьмаков.

Ранее Netflix показал трейлер второго сезона «Ведьмака» — он выйдет 17 декабря.

Стриминговый сервис рассказал о сюжете анимационного приквела сериала.