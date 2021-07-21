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Актеры Театра имени Ермоловой пожаловались на Меньшикова из-за сокращения штата

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актеры московского Театра им. Ермоловой пожаловались на сокращение штата, сообщает kp.ru.

По словам артистов, официального уведомления они еще не получили, но неделю назад письмо о сокращении штата «в связи со сложной экономической ситуацией» пришло в профсоюзную организацию. Под сокращение попали 22 из 90 человек. «Заслуженных, народных и возрастных (кому за 70 лет) не тронули, даже если они не играют. Под сокращение попали актеры, которые служат в театре по 30-40 лет и даже больше, которым осталось год или два до пенсии. Куда они теперь устроятся? Попал актер, у которого четверо детей», — говорит одна из артисток.

Она подчеркнула, что по трудовому кодексу художественный руководитель Олег Меньшиков обязан обеспечить штатных актеров работой. «Работу не дают и теперь за это увольняют. Я не нарушаю дисциплину, не отказываюсь от ролей, не опаздываю на спектакли. Я хочу работать. Согласна даже на массовку. Несколько раз подходила к Олегу Евгеньевичу (Меньшикову), просила занять меня в спектаклях», — сказала анонимная сотрудница театра, добавив, что художественный руководитель может потребовать от приглашенных режиссеров, чтобы те работали с труппой.

При этом, по ее словам, больше половины артистов, которые заняты и играют в спектаклях, — молодые актеры, приглашенные худруком. Сейчас профсоюз написал ответное письмо в дирекцию с возражениями против сокращения штата.

Актриса пообещала, что сокращенные работники соберут пресс-конференцию с рассказом о том, как изменился театр за девять лет под руководством Меньшикова.

Ранее администрация президента России сообщила, что они получили письмо президента и бывшего художественного руководителя МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной с просьбой уволить нынешнее руководство театра.

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