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The Last of Us Балагова может оказаться дороже «Игры престолов»

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Global Look Press/Naughty Dog, коллаж «Газеты.Ru»

Сериал HBO по мотивам игры The Last of Us, одним из режиссеров которого станет россиянин Кантемир Балагов, может стать самым дорогим проектом телеканала.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на президента канадского филиала Международного альянса работников театральной сцены, кинематографистов, художников и работников смежных профессий Дамиана Петти.

По словам Петти, экранизация игры — это на данный момент самый масштабный проект, съемки которого ведутся в Канаде. «Не могу назвать конкретные цифры, но каждый эпизод обойдется в более чем восьмизначную сумму», — сказал он.

Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов. Если верить Петти, его съемки обойдутся как минимум в $100 млн.

В свою очередь, производство первого сезона «Игры престолов» обошлось в $50 — $60 млн за 10 эпизодов.

Ранее сообщалось, что актриса Мерл Дэндридж получила роль Марлин в экранизации видеоигры «Одни из нас» (The Last of Us). В первой части игры Дэндридж озвучила Марлин и играла ее с использованием технологий захвата движений.

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