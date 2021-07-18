Скончалась мать актера Хавьера Бардема

Испанская актриса кино и театра Пилар Бардем скончалась в возрасте 82-х лет в Мадриде, сообщает газета El Pais.

«Мы хотим поделиться новостью о том, что наша мать, наш пример, скончалась. Она ушла с миром, без страданий и окруженная любовью своих близких », — говорится в сообщении детей актрисы Карлос, Моника и Хавьер.

За свою карьеру Пилар Бардем сыграла в более чем 80 фильмах, 43 пьесах и 31 телесериале. Актриса является обладательницей премии «Гойя» как лучшая актриса второго плана за работу в ленте «Никто не расскажет о нас, когда мы умрем».

Помимо актерской карьеры, Пилар Бардем также хорошо известна в Испании как человек, который активно боролась за права женщин.

5 июля стало известно о смерти в результате продолжительной болезни итальянской актрисы и певицы Рафаэллы Карра.