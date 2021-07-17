Прощание с актером Петром Мамоновым началось в Москве

Прощание с актером и основателем группы «Звуки Му» Петром Мамоновым началось в Москве в Донском монастыре в субботу, 17 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что проститься с артистом пришли десятки его друзей, коллег и поклонников, среди которых и режиссер Павел Лунгин (Мамонов снялся в его фильме «Остров», одна из известнейших ролей актера — прим. ред.).

В дальнейшем траурная процессия двинется в сторону подмосковного города Верея, где Мамонов со своей супругой Ольгой жил последние 25 лет. Артиста похоронят на местном кладбище.

Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет.

Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста в течение всего фильма искупает грехи.

Ранее сообщалось, что для церемонии прощания тело Мамонова положат в стеклянный гроб.