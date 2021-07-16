Российский фильм «Разжимая кулаки» получил гран-при Каннского фестиваля

Фильм «Разжимая кулаки» российского режиссера Киры Коваленко выиграл главный приз программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, сообщает The Hollywood Reporter.

Награды в других номинациях также получили картины «Огненная ночь» Татьяны Уэсо, «Ягненок» Вальдимара Йоханнссона, «La Civil» Теодоры Михай, «Хорошая мать» Афсии Эрзи, «Молитвы за украденное» Татьяны Уэзо и «Великая свобода» Себастьяна Майзе.

Действие фильма «Разжимая кулаки» происходит в небольшом североосетинском городке Мизур, куда после трагических событий перевез свою семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается сложнее, чем казалось.

Кира Коваленко — выпускница экспериментальной мастерской кинорежиссера Александра Сокурова в Нальчике.

Ранее сообщалось, что на Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля, которую вручат 17 июля, претендуют 24 картины, в том числе, фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».