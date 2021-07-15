В США суд разрешил Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в деле об опеке

Американская поп-певица Бритни Спирс сможет нанять влиятельного адвоката Мэттью Розенгарта, что знаменует собой очередной этап в борьбе за прекращение опекунства. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Розенгарт, который представлял в суде интересы многих голливудских звезд, будет настойчиво добиваться прекращения опекунства.

Ранее сообщалось, что Спирс обратилась к Розенгарту с просьбой представлять ее интересы в суде.

Мэтью Розенгарт ранее работал со Стивеном Спилбергом, Шоном Пенном, а также с Беном и Кейси Аффлеками.

Предыдущий адвокат Бритни Спирс, Сэм Ингхэм, уволился после того, как суд отклонил ее иск о лишении опекунства ее отца.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.