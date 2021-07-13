Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в четырех клипах Моргенштерна

Московская полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков по факту размещения четырех клипов Моргенштерна в интернете, подтвердил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Новое дело об административном правонарушении было возбуждено после поданной в полицию жалобы на песни Smoke, «Красное вино фристайл» и «Виски на завтрак».

В июне Моргенштерна признали виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») из-за треков «Розовое вино 2» и Family.

Ранее адвокат Моргенштерна объяснил закрытие нового дела о пропаганде наркотиков. По его словам, в рамках возбужденного дела были проведены соответствующие экспертизы, изучены необходимые материалы и получены объяснения, после чегго было принято решение о прекращении дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения в действиях Моргенштерна.