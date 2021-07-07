СМИ: Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка

Актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз станет матерью, сообщило издание Page Six.

Инсайдеры утверждают, что Йоханссон родит ребенка в ближайшее время. «Скарлетт беременна, но хранит все в тайне», — говорит источник издания.

Слухи о беременности 36-летней звезды «Мстителей» поползли в июне, когда она не появилась на нескольких промо-мероприятиях фильма «Черная вдова», в котором сыграла главную супергеройскую роль и продюсером которого стала. Вместо этого она проводила встречи с журналистами по видеосвязи.

У Йоханссон есть шестилетняя дочь Роуз от второго брака с журналистом Роменом Дориаком. Замуж за 39-летнего комика и сценариста шоу Saturday Night Live Колина Жоста она вышла в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Чудо-женщина» Галь Гадот стала многодетной матерью.