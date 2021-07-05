Умерла итальянская певица Рафаэлла Карра

Скончалась итальянская актриса и певица Рафаэлла Карра, ей было 78 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющимся данным, она умерла после продолжительной болезни. Дата и время похорон пока не называются.

Итальянские политики и общественные деятели уже выразили свои соболезнования. Президент страны Серджо Маттарелла заявил, что «глубоко потрясен смертью артистки, любимой многими поколениями телезрителей в Италии и за рубежом». Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо назвал исполнительницу «иконой итальянского телевидения».

Карра родилась в 1943 году в Болонье, ее настоящее имя — Рафаэлла Мария Роберта Пеллони. Она снялась во многих фильмах и сериалах, среди которых «Понтий Пилат» (1962), «Юлий Цезарь, завоеватель Галлии» (1962), «Товарищи (1963), «Я - шпион» (1965), «Святой выходит на след» (1966). Пик популярности в песенной карьере пришелся на 1970-е, после она вела многие телепрограммы.