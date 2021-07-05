Путин назвал смерть Меньшова невосполнимой утратой

__is_photorep_included13701686: 1

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова.

Текст траурной телеграммы в адрес вдовы режиссера Веры Алентовой и его дочери Юлии Меньшовой опубликован на сайте Кремля. «С прискорбием узнал о кончине Владимира Валентиновича Меньшова – выдающегося режиссера, замечательного актера и педагога, светлого и удивительно одаренного человека», — написал президент. «Это невосполнимая утрата для нашей страны, для всех нас. Владимира Валентиновича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников, учеников», — говорится в телеграмме Путина.

Президент также отметил, что Меньшова ценили «за глубокое, искреннее, многогранное творчество, за активную гражданскую позицию, за то внимание, которое он уделял поддержке талантливой молодежи, сбережению отечественной культуры».

О смерти 81-летнего Владимира Меньшова стало известно 5 июля. Режиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова.