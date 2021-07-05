Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни

5 июля ушел из жизни советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Ему был 81 год. Как сообщили в киностудии «Мосфильм», он умер от последствий коронавирусной инфекции. В 1981 году его фильм...