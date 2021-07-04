На Всемирной фольклориаде в Уфе установили два мировых рекорда

Участники VI Всемирной фольклориады в Уфе установили сразу два мировых рекорда. Об этом в своем Facebook сообщила глава Министерства культуры Башкирии Амина Шафикова.

По ее словам, на мероприятии состоялся хоровод.



«В одном хороводе зафиксировано 57 стран и 71 национальность! <...> Мы сделали это всем миром и во имя мира!» — написала министр в соцсети.

По ее словам, в хороводе приняли участие свыше 2700 человек.

Как уточнили изданию «Аргументы и Факты» в пресс-службе фестиваля, на фольклориаду в Уфу приехали творческие коллективы из 37 стран мира, однако в них собраны представители 57 стран (участники могут быть из нескольких государств).

Участники фольклориады поставили и второй мировой рекорд, — это хоровод круг в круге, состоящий из наибольшего количества людей разных национальностей в мире. В Уфе в один круг собрались представители 71 национальности, пишет «Российская газета».