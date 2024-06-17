Названы четыре правила для обеспечения здоровой старости

Старость бывает двух видов: здоровое старение и патологическое. Первое предполагает сохранение большинства функций: двигательных, сенсорных (обоняние, осязание, слух, зрение, тактильная чувствительность, температурная чувствительность), когнитивных, психологических и другие. Для здоровой старости необходимо соблюдать четыре правила: ежегодно вакцинироваться, создать когнитивный резерв, заниматься спортом и компенсировать утраченные функции, рассказал «Газете.Ru» врач-гериатр, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев.

«Важной подготовкой является создание когнитивного резерва на протяжении всей жизни. Образование, обучение новому помогает нам сохранить свои когнитивные функции в пожилом и старческом возрасте. Поэтому учиться нужно всю жизнь», – рассказал врач.

По его словам, с возрастом у человека развивается саркопения – связанная с возрастом потеря скелетной мышечной массы и функции мышц. Для создания мышечного резерва необходимо заниматься спортом в молодости и в среднем возрасте.

«Чем больше мы тренируемся в молодости, тем меньше мы будем терять мышечной ткани с возрастом и, соответственно, саркопения у нас разовьется позже. Еще один вклад в здоровое старение – соблюдение принципов диспансеризации и вакцинации в течение всей жизни. Кроме того, если какая-то функция все же теряется, нужно ее своевременно компенсировать. Например, если в силу разных причин с возрастом снижается слух, то необходимо слухопротезирование. Это очень важно, так как слух обеспечивает нам правильный контакт с внешним миром, и в случае его потери возрастает риск депрессии и деменции», – заключил врач.

Ранее врач назвал препараты, которые приводят к снижению слуха.