В России стартовали продажи новой версии кроссовера Geely Atlas для плохих дорог

Российские дилеры автобренда Geely начали продажи кроссовера Atlas нового поколения с системой полного привода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения — Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») — добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Отличительным элементом экстерьера Geely Atlas c полным приводом является эмблема AWD на двери багажника.

Под капотом установлен четырехцилиндровый двухлитровый турбомотор мощностью 200 л.с. (325 Нм). Мотор работает с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Модель будет доступна в трех аналогичных вариантах исполнения, что и версии кроссовера с передним приводом: Luxury (3,4 млн рублей), Flagship (3,6 млн рублей), и Flagship Sport (3,7 млн рублей).

В базовое оснащение входят 19-дюймовые колеса, рейлинги и панорамная крыша с люком, отделка интерьера и кресел из экокожи, атмосферная подсветка салона и обогрев всех сидений. В базовую версию также включены цифровая приборная панель, центральный экран, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, электромеханический стояночный тормоз и другие функции.

Ранее сообщалось, что автомобили Lada могут начать продавать в ОАЭ в 2024 году.