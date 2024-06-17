На Украине заявили о катастрофической нехватке работников

Работников некоторых специальностей катастрофически не хватает на Украине из-за мобилизации. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в больших компаниях в аграрном секторе до 20% работников эксклюзивных специальностей ушли в армию. В небольших фермерских хозяйствах не хватает до 50-60% сотрудников.

В настоящее время найти сотрудников на переработку и производство, технологов, операторов оборудования, по переработке молочной продукции практически невозможно, техника стоит, рассказал Соломчук.

Депутат добавил, что на Украине работникам как крупных, так и мелких аграрных предприятий должны иметь бронь от мобилизации, поскольку не всегда женщины способны заменить мужчину в агросекторе, например, отремонтировать комбайн.

В начале июня Минэкономики Украины провел опрос и выяснил, что более 40% предприятий на Украине столкнулись с нехваткой рабочих рук.

В частности, несмотря на существенное сокращение рабочих мест и рост безработицы в течение 2022-2023 годов, работодатели в 2024 году указывают на дефицит кадров. Среди опрошенных 43% респондентов отметили трудности при заполнении вакансий в этом году, еще 36% считают респондентов ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

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