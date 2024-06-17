Нарышкин сообщил, к чему приведет отказ Киева от предложенных Путиным условий мира

Если украинская сторона откажется от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Он ответил на вопрос, что произойдет с Украиной, если последует отказ от мирного предложения российского лидера.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — отметил Нарышкин.

14 июня Путин в ходе встречи с руководством российского МИД назвал условия для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Президент РФ отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ.

Путин подчеркнул, что речь идет обо всей территории этих субъектов РФ, а не только о частях, занятых Вооруженными силами России в данный момент.

Кроме того, он заявил о необходимости отмены западных санкций.

Ранее в Госдуме РФ заявили об отсутствии альтернатив предложениям Путина по Украине.