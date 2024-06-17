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Нарышкин сообщил, к чему приведет отказ Киева от предложенных Путиным условий мира

Нарышкин: при отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче

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Евгений Биятов/РИА Новости

Если украинская сторона откажется от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным условий мира, то следующие условия будут для Киева более жесткими. Об этом в интервью ТАСС заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Он ответил на вопрос, что произойдет с Украиной, если последует отказ от мирного предложения российского лидера.

«Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими», — отметил Нарышкин.

14 июня Путин в ходе встречи с руководством российского МИД назвал условия для начала переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Президент РФ отметил, что украинские власти должны отказаться от вступления страны в НАТО и закрепить ее безъядерный статус. Вместе с этим российский лидер потребовал признать Республику Крым и еще четыре региона частью РФ.

Путин подчеркнул, что речь идет обо всей территории этих субъектов РФ, а не только о частях, занятых Вооруженными силами России в данный момент.

Кроме того, он заявил о необходимости отмены западных санкций.

Ранее в Госдуме РФ заявили об отсутствии альтернатив предложениям Путина по Украине.

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