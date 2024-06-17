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На Украине признали, что не ждут быстрого эффекта от поставок F-16

ВВС Украины: быстрого эффекта от F-16 ждать не стоит

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Ints Kalnins/Reuters

Спикер командования украинских ВВС Илья Евлаш заявил, что быстрого эффекта от истребителей F-16 ждать не стоит, так как летчикам нужно время, чтобы освоиться в воздухе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эффективность применения истребителей может также быть низкой из-за того количества, которое союзники готовы предоставить Украине. Киев понимает, что ВСУ будут получать истребители F-16 постепенно.

«Цели будет определять руководство, но необходимо также понимать, что быстрого эффекта ожидать не стоит. Летчики должны освоиться в воздушном пространстве Украины, поскольку выполнение боевых задач отличается от учебно-тренировочных полетов», — пояснил Евлаш.

До этого депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что датские истребители F-16 станут приоритетной целью для Вооруженных сил РФ еще на этапе их передачи Украине.

По его словам, Россия будет расценивать любые поставки летального оружия Украине в качестве акта спонсирования терроризма.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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