Загипсованная Асмус раскрыла подробности своей травмы

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram видеоролик, в котором объяснила, как она попала в больницу.

Как выяснилось, звезда порвала связки. И случилось это не на репетиции или съемках, а когда актриса упала с лестницы дома.

«Я открыла на лестнице телефон, чтобы посмотреть, приехало ли такси. Я очень сильно подвернула ногу, всем весом на нее упала. И самое главное, что на этой подвернутой ноге я сделала несколько шагов, и хруст был такой сильный, мне казалось, что хрустнул весь организм», — рассказала Асмус в видеообращении.

По ее словам, в хирургическом вмешательстве она не нуждается, так как порванные связки являются самовосстанавливающимися. Однако она будет вынуждена ходить в гипсе на протяжении следующих двух-трех недель.

Кристина Асмус служит в Театре имени Ермоловой с 2012 года.