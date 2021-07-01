Названы место и дата прощания с актером Ростиславом Гулбисом

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Агент актера Ростислава Гулбиса Екатерина Гольцман назвала дату и место прощания со звездой сериала «Полицейский с Рублевки» Ростиславом Гулбисом, пишет «Пятый канал».

Церемония состоится 3 июля в Москве на территории Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко по адресу: Госпитальная площадь, дом 3, строение 6. В социальных сетях Гольцман рассказала, что заподозрила неладное, когда Гулбис не приехал на примерку костюмов для нового проекта. «Верить в то, что Роста больше нет, я отказываюсь и сейчас. Три часа я не могла поставить пост, потому что слов не было совсем. Мы не просто работали вместе, а были настоящими друзьями. Могли звонить друг другу в любое время дня и ночи, обсуждать проблемы и победы, расставания и встречи, новые проекты и провальные кастинги», — поделилась она.

Гулбис сыграл в сериале «Полицейский с Рублевки» Олега Елисеева. Одной из последних его ролей стала роль лейтенанта Коломийца из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения».

Ранее Анна Старшенбаум рассказала о неудавшемся романе с Гулбисом.