«Чудо-женщина» Галь Гадот стала многодетной матерью

Сыгравшая супергероиню Чудо-женщину 36-летняя актриса Галь Гадот родила третьего ребенка.

Об этом новоиспеченная многодетная мать сообщила в Instagram, опубликовав совместное фото с мужем Яроном Варсано, старшими дочерьми — 4-летней Майей и 9-летней Альмой — и новорожденной Даниеллой. «Моя милая семья. Я невероятно благодарна и счастлива (и устала)», — призналась она.

В комментариях актрису поздравили коллеги — Дженьюари Джонс, Кейт Хадсон и Приянка Чопра.

Галь Гадот дала повод для слухов о беременности в марте, надев просторное платье Givenchy на церемонию вручения премии «Золотой глобус», после чего подтвердила подозрения поклонников.

Ранее сообщалось, что российские актеры Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями. Мальчик родился 26 июня. Его назвали Олегом — в честь деда Ивана, народного артиста СССР Олега Янковского.