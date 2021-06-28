«Бэнкси не существует»: Никас Сафронов высказался о легенде стрит-арта

Российский художник Никас Сафронов в беседе с News.ru назвал легендарного британского стрит-арт-художника Бэнкси «мифическим существом под названием снежный человек».

По мнению Сафронова, Бэнкси — это группа людей, поэтому он и не раскрывает свою личность. «Скорее всего, это всего лишь продюсерский бизнес-проект. И как такового Бэнкси не существует. Это некий Козьма Прутков, «Кукрыниксы». Если такой человек существует как автор этих работ, он, как полтергейст, не подчиняется никаким законам, ему наплевать на все, живет в своем мире. Судиться — не судиться — ему не стоит париться. Но если он продает [работы за дорого], значит, он работает в команде, куда включены [аукционные дома] «Кристис» и «Сотбис», — пояснил художник.

Сафронов уверен, что если Бэнкси разоблачит себя, то мир увидит человека, не способного документально подтвердить, что именно он и есть Бэнкси, а авторство картин останется под вопросом. «Он все время эпатирует. Все время на виду. То сгорают его картины, то он режет их на маленькие частицы. Стрит-арт превратился в другую историю. Он все время нас будоражит, все время на волне», — говорит Сафронов, считая это доказательством того, что творчеством Бэнкси занимается хорошо зарабатывающая группа людей.

Ранее сообщалось, что Бэнкси лишился прав на еще две свои работы из-за отказа потерять анонимность.